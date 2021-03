Le MC Oran (1er, 32 pts), qui s'est retrouvé par la force des circonstances leader, suite à la défalcation de six points à la JS Saoura, a été accroché lors des deux derniers matchs disputés à la maison, par le CA Bordj Bou Arréridj (1-1) et l'AS Aïn M'lila (0-0), et tentera de redresser la barre face au NC Magra (18e, 14 pts), dans un duel qui s'annonce très disputé.

La JS Saoura (4e, 29 pts), dont le moral a été fortement atteint suite à la défalcation de six points pour avoir utilisé un joueur sous le coup d'une suspension face au Paradou AC, effectuera un déplacement périlleux à l'Est pour défier l'AS Aïn M'lila (2e, 30 pts).

Un véritable coup d'arrêt inattendu pour la JSS qui surfait sur une impressionnante série de six victoires de suite.

L' ES Sétif (2e, 30 pts), qui reste sur une mauvaise série de trois matchs sans victoire, toutes compétitions confondues, devra plus que jamais réagir à domicile face au WA Tlemcen (13e, 19 pts).

Même si l'Entente partira favorite dans son antre du 8-Mai-1945, le WAT abordera ce rendez-vous avec l'intention de créer la surprise et repartir avec au moins le point du match nul, une manière de s'éloigner de la zone de turbulences.

De son côté, l'Olympique Médéa (4e, 29 pts) qui fait du surplace en alignant cinq matchs sans victoire, aura une belle occasion de renouer avec la gagne, à l'occasion de la visite de la lanterne rouge le CABBA (20e, 5 pts), dont le maintien est devenu de plus en plus difficile.

La JS Kabylie (7e, 27 pts), sur une courbe ascendante avec quatre succès de rang, recevra le PAC (4e, 29 pts), dans une belle affiche qui s'annonce a priori équilibrée et ouverte à tous les pronostics.

Vainqueur sur tapis vert de Saoura (3-0), après sa défaite sur son terrain (2-1), le PAC se déplacera à Tizi-Ouzou avec l'intention de revenir avec un bon résultat et viser le podium.

Le CRB à Biskra pour renouer avec la victoire

L’USM Alger et le CS Constantine, qui se partagent la 8e place avec 24 points chacun, partiront favoris à domicile face respectivement aux relégables JSM Skikda (19e, 8 pts) et USM Bel-Abbès (17e, 15 pts).

L’USMA, sous la houlette du nouvel entraîneur Mounir Zeghdoud, enchaîne un deuxième match à domicile, après avoir disposé de l’ASO Chlef (3-0).

L'arrivée du technicien Miloud Hamdi à la barre technique du CSC semble permettre au club constantinois d'amorcer un nouveau départ après un début de saison laborieux, en alignant une belle série de cinq matchs sans défaite.

Le RC Relizane (10e, 23 pts), qui reste sur un succès décroché dans le temps additionnel à domicile face à Médéa (1-0), aura à coeur d’enchaîner une deuxième victoire de rang, à l’occasion de la réception de l’ASO (13e, 19 pts).

Les coéquipiers du buteur maison Kaddour Beldjilali ont réussi à mettre fin mardi à une mauvaise série de cinq défaites de suite, en s’imposant petitement à Chlef devant l’US Biskra (1-0).

Le MC Alger (12e, 20 pts), qui a mis un pied en quarts de finale de la Ligue des champions grâce à la victoire mardi au stade du 5-Juillet face aux Sénégalais de Teungueth FC (1-0), sera au rendez-vous du derby face au NAHD (15e, 18 pts).

Un derby entre deux équipes qui veulent renouer avec la victoire.

Si le "Doyen" n’a plus gagné en championnat depuis le 16 janvier en déplacement face à l’ES Sétif (1-0), le Nasria, menacé par le spectre de la relégation, n’aura plus droit à l’erreur.

Enfin, le champion sortant, le CR Belouizdad (11e, 22 pts), dos au mur après huit matchs sans victoire, toutes compétitions confondues, se rendra au Sud pour défier l’USB (16e, 16 pts), dont la victoire est impérative pour quitter la zone rouge.

A noter que le vainqueur du titre honorifique de champion d’hiver ne sera connu qu’au terme des matchs en retard programmés prochainement.