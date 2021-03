Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a regretté la décision prise par la Ligue française de football professionnel, de retenir les joueurs internationaux amenés à évoluer hors de l'Union européenne, privant ainsi la sélection algérienne des services de plusieurs éléments, lors des deux derniers matchs des qualifications de la CAN-2021, décalée à 2022.

"C'est un véritable casse-tête. C'est le cas de toutes les sélections africaines, notamment celles majoritairement composées de joueurs évoluant en championnat de France.

J'essaye de voir les choses du bon côté dans ce genre de situation, il faut toujours trouver des solutions.

Dans ce genre de circonstances, qui a priori paraissent négatives et compliquées, il est toujours important de voir quelles solutions adopter", a indiqué Belmadi, dans une déclaration accordée jeudi soir à la télévision nationale.

En vue des deux prochains matchs, à Lusaka face à la Zambie (25 mars) et à Blida devant le Botswana (29 mars), l'équipe nationale entame lundi prochain un stage au Centre technique national de Sidi-Moussa (Alger), avant de s'envoler le lendemain mardi (10h00) pour Lusaka, à bord d'un vol spécial.

Qualifiée pour la prochaine CAN au terme des deux précédentes journées disputées en novembre 2020, l'Algérie caracole en tête de son groupe de qualifications avec 10 points, devant le Zimbabwe (5 pts). Le Botswana suit derrière à la 3e place avec 4 points, alors que la Zambie ferme la marche avec 3 unités.

"Les Français sont les seuls à communiquer d'une manière directe et claire sur ce sujet, cela ne veut pas dire pour autant qu'on est d'accord avec ce genre de décisions, mais au moins ça mérite d'être très clair. Cela nous a permis de prendre nos précautions", a-t-il ajouté.

Les clubs de L1 et L2 en France ont décidé de ne pas libérer leurs internationaux amenés à évoluer hors de l'Union européenne pendant la trêve de mars, en raison d'une possible septaine sanitaire à leur retour.

"En l'absence d'exonération de septaine pour les joueurs étrangers internationaux mis à disposition de leur équipe nationale (...), les clubs ne mettront pas à disposition des sélections les joueurs étrangers convoqués pour des matchs hors de la zone UE/EEE (espace économique européen, NDLR) durant la prochaine période internationale du mois de mars", a écrit la LFP dans un communiqué.

Des joueurs tels que Benlamri et Slimani (Lyon), Ferhat (Nîmes), Delort (Montpellier), ou encore le gardien de but Oukidja (FC Metz), seront contraints de faire l'impasse sur les deux prochains rendez-vous des "Verts".

Par ailleurs, les deux internationaux algériens évoluant en Premier League anglaise, Riyad Mahrez et Saïd Benrahma, retenus par leurs clubs Manchester City et West Ham en raison des restrictions liées au Covid-19, seront indisponibles pour le voyage en Zambie, mais seront éventuellement présents pour le dernier match à Blida face au Botswana.