Le championnat arabe des clubs de handball (seniors), prévu en octobre prochain à Oran et Arzew, vise à battre le record en matière du nombre des formations participantes détenu jusque-là par Marrakech en 2014, a indiqué le président de l’ES Arzew, club organisateur. "Je suis en contact régulier avec les responsables de plusieurs clubs arabes, et je dois dire qu’ils sont nombreux à manifester leur désir de prendre part au prochain championnat arabe", a déclaré Amine Benmoussa à l’APS, en marge de la visite d’inspection effectuée par une délégation de la fédération algérienne de la discipline, en cette fin de semaine, sur les lieux de la compétition. "Les parties intervenantes dans l’organisation du championnat arabe des clubs nourrissent l’espoir de battre le record en matière des clubs participants à cette épreuve que détient l'édition de Marrakech (Maroc) depuis 2014, et qui a vu la présence de pas moins de 14 formations", a-t-il précisé. Le même responsable s’est montré, en outre, "optimiste" sur les capacités du prochain tournoi arabe de se mettre en val eur, aidé dans cela par "l’intérêt particulier accordé par les pouvoirs publics à cette compétition". "Le fait que ce championnat soit classé comme un évènement expérimental en prévision des Jeux méditerranéens (JM) programmés à Oran en 2022, est une autre gage de réussite de la compétition", s’est encore réjoui le patron de la formation de la ville pétrochimique. Assurant que les 12 commissions du comité d’organisation des JM seront mobilisées pour l’occasion, le président de l’ESA a fixé le dernier carré comme objectif à atteindre par son équipe dans cette épreuve.

Pour ce faire, il compte renforcer les rangs de son effectif par des "joueurs de valeur", sachant que l’ESA devra cravacher dur pour se maintenir dans la division d’Excellence lors de la reprise, dans les prochaines semaines, de l’exercice 2019-2020, interrompu en mars 2020 à cause de la crise de la pandémie du Covid-19. Le Palais des sports "Hammou-Boutelilis" et la salle omnisport d’Arzew, ont été retenus pour accueillir les matchs officiels du championnat arabe, alors que les salles des communes de Gdyel et Bir El Djir (Oran) seront utilisées comme sites d’entrainement, rappelle-t-on.