L’équipe de la 1ère RM a ainsi décroché, chez les dames, les deux médailles d’or du tir dans toutes les positions et du tir couché obtenues respectivement par l’adjudant Fatima Aberkane et l’adjudant Yasmine Salah. Chez les messieurs, la même sélection s’est adjugée l’or du tir de vitesse grâce au lieutenant Khaled Touil et l’or du classement par équipe.

La même sélection a obtenu en plus une médaille d’argent et deux de bronze. En seconde position est venue le commandement des forces marines avec deux médailles d’or au classement par équipes chez les dames en plus de deux bronzes du tir de précision chez les dames et du tir couché des messieurs.

La 3ème RM est venue en troisième position avec l’or du tir de vitesse au classement par équipes des messieurs en sus d’une médaille de bronze de la même épreuve et d’une autre d’argent au tir de précision toutes les positions chez les dames.

La 5ème RM a décroché une seule médaille d’or au tir de précision chez les messieurs devançant la direction de l’administration et des services commune (2 argents et 1 bronze), la 1ère division blindée (2 argents), le commandement de la gendarmerie nationale (1 argent), la 12ème division d’infanterie mécanique (1 argent) et la 2ème RM (2 bronzes). Le général Driri Mahmoud, commandant de la 7ème brigade blindée, a salué, dans son allocution de clôture du championnat, ‘‘les performances et capacités’’ affichées par les participants durant la compétition et qui reflètent les efforts d’entrainement et de préparation accomplis toute l’année.

Il a également appelé à consentir davantage d’efforts pour renforcer les aptitudes des éléments de l’armée nationale populaire dans le domaine du tir insistant sur l’importance de ce type de compétition pour corriger les erreurs et améliorer les performances. Le championnat national militaire de tir au fusil semi-automatique qui s’est déroulée sur le champ de tir électronique de la 7ème brigade blindée de Teleghma, a mis en lice 67 athlètes dont 16 filles représentants les diverses régions militaires, les commandements des forces, les écoles et établissements de l’armée nationale populaire.