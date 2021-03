Le ministère de la Santé a annoncé, vendredi dans la soirée, avoir détecté 841 nouveaux cas positifs au COVID-19 durant les dernières 24 heures suite à 5.653 analyses virologiques. Selon la même source, le bilan épidémiologique de ces dernières 24 heures fait état de 16 décès dus au nouveau coronavirus.

En tout, depuis l'apparition du premier cas importé (2 mars 2020), la Tunisie totalise 244.776 cas confirmés de COVID-19 et franchit le cap de 8.500 décès (soit précisément 8.506 décès). Jusqu'à présent, quelque 211.561 Tunisiens sont rétablis de la contamination par le COVID-19 alors que 1.025 autres sont encore hospitalisés, dont 260 en soins intensifs et 89 sous respiration artificielle. Après le processus de vaccination du personnel de la santé et des cadres médicaux et paramédicaux, démarré samedi dernier, la vaccination des personnes âgées contre le COVID-19 (inscrites sur la plateforme Evax) démarre le 1er avril 2021, a déclaré ce vendredi dans la presse locale, Ines Ayadi, conseillère auprès du ministre tunisien de la Santé.

La responsable tunisienne a insisté sur le fai t que la priorité sera accordée aux personnes de plus de 75 ans puis à celles de plus de 60 ans, tout en appuyant que tous les efforts sont déployés pour accélérer la campagne nationale de vaccination, qui se poursuivra durant le mois de Ramadan (prévue cette année à la mi-avril). Les centres de vaccination sont ouverts toute la semaine de 8h00 jusqu'à 17h00 (...) la campagne nationale de vaccination implique 25 centres, soit un centre par province et un centre à l'île de Djerba.