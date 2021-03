Les hospitalisations liées au COVID-19 dans l'Etat de New York ont baissé pour chuter à 4.527 jeudi, contre 4.536 mercredi, a tweeté le gouverneur Andrew Cuomo vendredi. Parallèlement, le taux de positivité des tests de dépistage du COVID-19 sur une seule journée est passé de 2,87 % mercredi à 2,97 % jeudi, a-t-il indiqué, ajoutant que 59 décès dus au COVID-19 ont été enregistrés dans l'Etat jeudi, contre 57 le jour précédent.

Jeudi, le gouverneur a tweeté : "24 % des New-Yorkais ont reçu au moins une dose de vaccin et 12,4 % ont reçu les deux doses.

146.518 doses ont été administrées au cours des dernières 24 heures. Le nombre total de doses inoculées à ce jour a atteint 7.150.352". Vendredi après-midi, le Centre pour la science et l'ingénierie des systèmes de l'Université Johns Hopkins a fait état de 49.334 décès dans l'Etat de New York, soit le deuxième bilan le plus lourd du pays après celui de la Californie, qui s'élève à 57.207 morts.