Plus de 122.241.510 cas d'infection ont été diagnostiqués depuis le début de l'épidémie.

La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois. Sur la journée de vendredi, 10.217 nouveaux décès et 507.669 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont le Brésil avec 2.815 nouveaux morts, les Etats-Unis (1.649) et le Mexique (613).

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 541.143 décès pour 29.729.999 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns-Hopkins. Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 290.314 morts et 11.871.390 cas, le Mexique avec 197.219 morts (2.187.910 cas), l'Inde avec 159.558 morts (11.555.284 cas), et le Royaume-Uni avec 126.026 morts (4.285.684 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la République tchèque est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 229 décès pour 100.000 habitants, suivi par la Belgique (195), la Slovénie (191), le Monténégro (189) et le Royaume-Uni (186).

L'Europe totalisait samedi à 11H00 GMT 914.652 décès pour 41.016.331 cas, l'Amérique latine et les Caraïbes 737.861 décès (23.397.782 cas), les Etats-Unis et le Canada 563.755 décès (30.655.457 cas), l'Asie 265.368 décès (16.930.885 cas), le Moyen-Orient 109.893 décès (6.116.658 cas), l'Afrique 109.502 décès (4.090.378 cas), et l'Océanie 973 décès (34.027 cas). Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les médias auprès des autorités compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).