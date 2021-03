Les travaux de réalisation d'un hôpital d'une capacité de 60 lits dans la commune de Souk El-Tenine, au Sud-ouest de Tizi-Ouzou, ont été lancés, vendredi, à l'occasion de la célébration du 59ème anniversaire de la fête de la victoire, a-t-on constaté.

La réalisation de cette nouvelle structure, qui compte parmi les 07 en cours à travers la wilaya, vise à "asseoir une couverture sanitaire équilibrée et continue aux quatre coins de la wilaya" a souligné, à l'occasion, le wali Mahmoud Djamaa qui a procédé au lancement des travaux de ce chantier.

En plus de permettre une meilleure prise en charge médicale de la population de la région, qui ne dispose que d'une polyclinique couvrant les besoins d'environ une quarantaine de villages, cet hôpital contribuera, également, à desserrer l'étau autour du seul CHU de la wilaya.

Relevant cette importance, M. Djamaa a insisté, à l'occasion, auprès des responsables de l'entreprise réalisatrice et du bureau d'études chargé du suivi du projet doté d'une enveloppe de 02 milliards DA, sur l'impératif du respect des délais de sa livraison qui sont de 36 mois.

Le chef de l'exécu tif local a, également, procédé lors de cette journée de célébration de la fête de la victoire, à l'inauguration d'une stèle commémorative de 24 chahid, au village Tikotbine, dans la commune de Maatkas.