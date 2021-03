Plus de 4.000 arrêts de travail ont été télé-déclarés depuis le mois de septembre 2020 via la plate-forme numérique de l’agence d’Ouargla de la Caisse nationale d’assurances sociales des salariés (CNAS), ont indiqué jeudi les responsables de cet organisme.

Il a été également procédé, durant la même période, au dépôt en ligne de plus de 170 demandes de cartes "Chifa" et de 4.577 télé-déclarations annuelles des salaires et salariés par les employeurs des secteurs public et privé, a indiqué à la presse le directeur de l’agence CNAS-Ouargla, Abdelkader Hayek.

La CNAS permet aux assurés d’effectuer, via le portail électronique "El-Hana", l’extraction des attestations d’affiliation, le dépôt des arrêts de travail, les demandes de la carte Chifa, et les télé-déclarations de cotisations des employeurs, a-t-il ajouté.

Le contrôle à priori à distance des produits médicamenteux pour le tiers-payant, fait aussi partie des prestations numérisés assurés via l’Internet.

Ce nouveau procédé numérique vise à lutter contre la bureaucratie, l’amélioration des relations entre citoyens et le s institutions publiques en vue d’une meilleure et rapide prise en charge des préoccupations des affiliés sans contrainte de déplacement, notamment en cette conjoncture de pandémie du Coronavirus, a souligné le même responsable.

La CNAS entend, à travers la campagne qu’elle poursuit au niveau de ses caisses, sensibiliser les entreprises et les citoyens sur les avantages de support moderne de facilitation des prestations.