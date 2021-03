Les éléments de la police nationale ont contribué, l'année dernière, à la plantation de 237.571 arbustes dans le cadre de la campagne nationale de reboisement organisée sous le slogan "Qu'on le plante", a indiqué vendredi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Dans un bilan rendu public à l'occasion de la Journée mondiale des Forêts, célébrée le 21 mars de chaque année, et organisée cette année sous le slogan "Restauration des forêts et bien-être", la DGSN a fait savoir que "les éléments de la police ont participé, en 2020, à 867 opérations de reboisement", en collaboration avec les autorités locales et la société civile activant dans la protection de l'environnement.

Cette campagne nationale a permis la plantation d'un nombre important d'arbres rares et de certains types ravagés, l'année précédente, par les incendies et ce, pour contribuer à l'enrichissement de la flore en Algérie, élargir le domaine forestier, protéger le sol et lutter contre la désertification.

Le même corps, a mis en avant la poursuite de cette opération bénévole tout au long de l'année 2021 de manière à contribuer aux efforts nationaux pour la concrétisation du programme visant le boisement de 125.000 arbustes supplémentaires.

Outre les efforts déployés pour lutter contre toute tentative d'atteinte aux biens forestiers et à l'environnement, la DGSN veille à promouvoir la conscience environnementale et à faire connaitre l'importance de la préservation de l'environnement dans le cadre du développement durable", conclut la même source.