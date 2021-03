La Chine s'est assurée la première place dans l'industrie éolienne mondiale après un record d'installations en 2020, a indiqué jeudi un rapport publié par le Conseil mondial de l'énergie éolienne (GWEC).

Selon le GWEC, une association commerciale internationale basée en Belgique, la Chine a battu le record mondial de la plus grande capacité éolienne installée en une seule année en 2020 avec 52 gigawatts de nouvelle capacité, doublant ainsi les installations annuelles du pays par rapport à l'année précédente.

"La croissance incroyable et rapide de l'énergie éolienne dans la région a été menée par la Chine, qui a maintenant davantage de capacité éolienne que l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Amérique latine réunis", a déclaré Feng Zhao, responsable de stratégie du marché au GWEC, cité par le journal britannique Financial Times.

"Nous nous attendions à une ruée vers les installations en Chine l'année dernière en raison de la suppression progressive du tarif d'achat de l'énergie éolienne terrestre d'ici à la fin de l'année 2020, mais le marché éolien chinois a dépassé nos prévisions initiales de plus de 73%", a ajouté M. Zhao. Grâce à l'union de tous les efforts en matière d'énergies renouvelables, la part de la consommation d'énergie propre en Chine est passée de 19,1% en 2016 à 24,3% en 2020, selon les données publiées par le Bureau chinois des statistiques.