Pas moins de 30 clubs de lecture issus de 20 wilayas du pays ont pris part au séminaire national sur la lecture ouvert mardi à la bibliothèque principale de lecture publique Mebarek Bensalah de la ville de Mila.

La rencontre culturelle de deux (2) jours a été organisée par le club "Mila Takra" (Mila lit), en coordination avec la bibliothèque principale de lecture publique Mebarek Bensalah, sous l’égide de la direction locale de la culture et des arts.

Organisé sous le slogan "Lire pour l'avenir et préparer l’édification", ce séminaire regroupe plusieurs adeptes de la lecture de diverses wilayas du pays à l’image de Sétif, Constantine, Tlemcen, Tiaret, Biskra et Ghardaïa, ainsi que des professeurs et de spécialistes de différentes universités algériennes, désirant faire part de leurs expériences à travers l’organisation d’ateliers destinés aux participants, a précisé le président du club, Lakhdar Ghichi.

La rencontre, a-t-il ajouté, demeure également une opportunité pour mettre en valeur les talents de la wilaya de Mila dans le domaine de l’écriture à travers la mise en place d’une vente- dédicace de livres, d’un stand consacré à l’échange des ouvrages, en plus d'une exposition d’art plastique et un concours au profit des enfants, coïncidant avec les vacances scolaires de printemps.

"L’objectif de cette manifestation est de relancer et dynamiser les activités culturelles en général et celles liées à la lecture en particulier, tout en constituant une occasion pour échanger les expériences et les connaissances", a indiqué M. Ghichi.

De son côté, Dr. Liyamine Bentoumi de l’Université Ferhat Abbas de Sétif, a mis en exergue l’importance de la lecture dans la création d’esprits visant la promotion de la société en adéquation avec ses attentes et ses exigences, ce qui nécessite, selon lui, "d’insuffler l'amour de la lecture chez les générations futures afin d’assurer leur avenir".

Pour sa part, Mohamed Oualid Hamache, président de l’association "El Tarf Takra" a indiqué que ce séminaire reste un événement "important" pour échanger les expériences des clubs versés dans le domaine de la lecture, dans le but de les promouvoir et de les généraliser, relevant la "relation complémentaire entre tous les acteurs pour promouvoir cette activité culturelle à travers la maîtrise des mécanismes appropriés à la promotion de la lecture".

Le représentant du club de lecture Mohamed Dib de la wilaya de Tlemcen, Abdeljalil El Ouchdi, a, pour sa part, considéré qu’en participant à ce rendez-vous culturel et en faisant part de son expérience au sein de son club "renforce son parcours dans ce domaine, de même qu’il constitue une opportunité pour échanger des idées avec d’autres clubs participants".

Selon la présidente de l’Union des écrivains de la wilaya de Guelma, Safia Mekhalfa, ce séminaire "reflète le changement culturel" qu’a enregistré la wilaya de Mila, faisant remarquer d’autre part que cette wilaya est devenue, selon elle, un exemple dans ce domaine à la faveur du soutien accordé par d’autres secteurs concernés. Le directeur local de la culture et des arts, Djamel Brihi qui a présidé l’ouverture de ce séminaire a fait, quant à lui, état du soutien continu de son secteur à ce genre d’initiatives, qui représentent "un échantillon de la dynamique qu’a connu la scène culturelle locale".