Un premier salon national du safran se tiendra du 1er au 3 avril prochain, à l’initiative de l’association de promotion de la femme "Yed fil yed" et celle des producteurs du safran, a-t-on appris, mercredi, des organisateurs.

Cette manifestation, mise sur pied en partenariat avec la direction des services agricoles et la chambre de l’agriculture de la wilaya d’Oran, verra la participation de quelques 28 wilaya ayant une expérience réussie dans la production du safran, cet "or rouge", très demandé sur le marchés mondiaux.

La présidente de l’association a indiqué à l’APS que ce salon sera marqué par une forte participation de la femme versée dans la production de cette épice. La manifestation se tiendra au niveau de la pépinière "Minbar Al Hadaïk", implantée à Es-senia. Notre objectif est de promouvoir le safran algérien pour le commercialiser au double niveau local et national avant de conquérir les marchés internationaux", a-t-elle ajouté. L’organisatrice du salon a souligné que "le safran algérien est considéré comme un produit de haute qualité, en raison du compost naturel, utilisé dans sa semence et sa culture. Un laboratoire spécialisé français l’avait classé dans la première catégorie en matière de qualité". "Cette épice la plus chère au monde est très demandée par les établissements hôteliers et de restauration. Les professionnels de ce secteur et le large public sont conviés à visiter le salon pour découvrir les propriétés et les spécificités du safran algérien", a encore ajouté la même responsable.

La première expérience de culture de cette épice a été menée, il y a dix ans, dans la wilaya de Khenchela. L’agriculteur Abdellah Rouibi a été le premier à avoir réussi et lancé en production le safran à l’échelle nationale, selon Mme Baba Ahmed.

En marge d’une exposition dédiée à cette épice, des activités culturelles et une conférence sur l'histoire du safran et les perspectives de son développement en Algérie sont programmées. Pour l’organisatrice, ce salon mettra à l’honneur le travail de la femme rurale versée dans ce créneau ne nécessitant pas un investissement important pour développer ce produit aux apports nutritionnels et thérapeutiques importants.