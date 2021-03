La cérémonie du coup d’envoi officiel de cette manifestation de deux jours, organisée au centre 552 et inscrite dans le cadre du plan de communication du Commandement des forces terrestres de l’année 2020-2021, a été supervisée par le colonel Rebib Ahmed, directeur régional du matériel de la 2ème RM, représentant le général major de cette région militaire, en présence des autorités militaires et civiles de la wilaya de Mascara.

Dans son allocution de bienvenue, le commandant du centre, le colonel Khemissi Azzouz, a souligné que les portes ouvertes sur le centre 552 chahid Reguiba Ghali constituent "une occasion pour faire connaître la place dont jouit le centre aujourd’hui et de prendre connaissance de ses différents équipements et installations pédagogiques dispo nibles mis au service des stagiaires pour une formation de qualité et d’excellence des militaires, combattants professionnels et conducteurs qualifiés". Ce rendez-vous qui coïncide avec la célébration du 59ème anniversaire de la fête de la victoire, a relevé le colonel Khemissi, "permet également de concrétiser le principe de rapprochement de l’institution militaire du citoyen, notamment la frange des jeunes, ainsi que la consécration de l’image idéale du professionnalisme des forces armées".

Le commandant du centre a souligné que le Haut Commandement de l’ANP "œuvre à développer davantage le système de formation pour garantir la qualité et fournir aux forces armées des éléments qualifiés, selon les normes de la plus haute disponibilité, en adéquation avec le parcours ascendant du professionnalisme de l’ANP".

La première journée de cette manifestation a été marquée par la présentation d’un exposé sur le centre, suivi d’un documentaire, puis d’un exercice de franchissement du champ psychologique. Une autre présentation sur le terrain des différents ateliers a été organisée. Les meilleurs élèves des différents cycles d’enseignement de la wilaya de Mascara ont été honorés à l'occasion ainsi que la famille révolutionnaire de la région. Le centre 552 d’entrainement spécialisé dans le transport est situé au village Boutoufaha, dans la commune d’El-Ghomri, relevant de la daïra de Mohammadia (wilaya de Mascara). Il a été créé le 2 novembre 1985 dans la 1ère RM, à El-Eulaïg (wilaya de M’sila) sous le nom de l’unité 551 d’entrainement spécialisé dans le transport.

Le centre a été délocalisé le 17 février 1991 vers la commune d’El-Ghomri sous le même nom jusqu’au 8 janvier 1996 où il a été rebaptisé en centre 552 d’entrainement spécialisé dans le transport à la 2ème RM. Le centre a été baptisé le 7 mai 2015 au nom du Chahid Reguiba Ghali. Le chahid Reguiba Ghali est né le 31 décembre 1933 à Mohammadia, wilaya de Mascara. Il rejoignit les rangs de l’ALN en 1956. Le chahid participa dans plusieurs batailles jusqu’à son arrestation, le 13 mars 1956, et a été incarcéré à la prison de Mascara, puis transféré à Oran. Le chahid a été exécuté le 12 janvier 1960 à la prison de Canastel (Oran).