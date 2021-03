Le siège du secteur opérationnel de Bouira et le siège du 135e régiment d'Artillerie Longue Portée à Sidi Aissa (M'sila) ont été baptisés, mardi à la 1ere Région militaire, respectivement aux noms du Chahid "Hamdaoui Hamidou" et du défunt Moudjahid "Amari Mohamed", indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Dans le cadre de la baptisation des infrastructures et sites relevant du ministère de la Défense nationale et à l'occasion du 59e anniversaire de la fête de la victoire le 19 mars 1962, le Général-Major Sidane Ali, Commandant de la 1e Région Militaire, a supervisé, mardi 16 mars 2021, les cérémonies de baptisation du siège du secteur opérationnel de Bouira/1 RM et du siège du 153e Régiment de l'Artillerie Longue Portée à Sidi Moussa (M'sila 1 RM), respectivement, aux noms du Chahid "Hamdaoui Hamidou" et du défunt Moudjahid "Amari Mohamed", précise le communiqué.

Ces cérémonies se sont déroulées en présence d'officiers, de cadres et des autorités locales, outre les familles des chouhada distingués à cette occasion, conclut le communiqué.