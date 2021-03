Une convention cadre de partenariat entre la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC) du bureau d’Oran et l’Université d’Oran 2 a été signée mardi à Oran par le recteur de l’université Oran 2 et le président du bureau d’Oran de cette organisation patronale.

Consignée en plusieurs points, cette convention porte sur l'établissement des relations d'échanges avec le monde de l'entreprise pour l'échange d'expériences et de connaissances et l'élaboration de programmes de formation et d'aide à l'insertion des étudiants dans la vie professionnelle, comme l'a exprimé de ses vœux le recteur de l'université 2, Smaîn Balaska.

La CAPC, dans le cadre de la promotion de l'entreprenariat et le développement des ses activités, a exprimé ses vœux de bénéficier, dans le cadre de l'action complémentaire, d'instaurer un partenariat exemplaire dans différents domaines d'intervention et de suivi commun ou de toute autre action ou expertise scientifique.

La cérémonie de signature a été rehaussée par la présence du président de la Confédération Algérienne du patronat citoyen (CAPC), Mohamed Sami A gli, qui a effectué, aujourd’hui, une visite dans la wilaya d’Oran à la tête d'une délégation du conseil d’administration de cette organisation patronale et des membres du bureau national.

Cet évènement a été mis à profit par le président de la CAPC pour débattre des contraintes que rencontrent les opérateurs économiques de la wilaya d’Oran, de s’enquérir de leurs préoccupations et de recueillir leurs propositions pour insuffler une nouvelle dynamique socio-économique territoriale et permettre un accompagnement efficient aux adhérents de cette organisation patronale.

"Une organisation patronale qui est présente, voire forte par ses 4.000 membres au niveau national dont 900 pour le seul bureau d’Oran de la CAPC", a indiqué Mohamed Sami Agli dans un point de presse, organisé en marge de cette rencontre de proximité, soulignant "être convaincu que la promotion et le développement des territoires est une condition pour la réussite du plan de relance économique que le pays met progressivement en œuvre".

Lors de la rencontre, le président de la CAPC a appelé les entreprises à se mobiliser davantage "pour faire face à la conjoncture actuelle difficile liée au contexte du coronavirus et qui a fortement impacté l'économie et s’investir davantage en tant que force de propositions économique et d’int elligence collective porteuse d’espoir, de croissance et de développement".

Auparavant, le président de Jil CAPC, Chams-Eddine Bezzitouni, a mis en avant la nouvelle approche que prône l’organisation en matière d’entreprenariat jeune, portée sur l’innovation et la valorisation des capacités entrepreneuriales de la jeunesse algérienne et la connaissance.

Une organisation, a-t-il dit, "ouverte aux porteurs de projets avec cet autre objectif, celui de créer et de fédérer une base communautaire solide, résiliente et engagée qui œuvre à soustraire la jeunesse au prisme de la mise sous-tutelle pour être considérée comme vecteur d’accélération économique".

Le président de la CAPC du Bureau d’Oran, Salah Fouad, a estimé, pour sa part, qu’il est urgent de mettre en œuvre les mesures de soutien décidées par les pouvoirs publics pour faire face à l’impact de l’épidémie, tout en plaidant pour l’encouragement à l’investissement et la levée des contraintes liée à la bureaucratie, au financement et au foncier afin d’améliorer la compétitivité des entreprises et contribuer à la croissance économique.

Pour sa part, le vice président de la CAPC, du Bureau d’Oran, Rachid Cherchar, qui a mis en avant les efforts déployés depuis la naissance de cette organisation version CAPC, en juin dernier, a rappelé l’assistance formée d’opérateurs économiques, d'universitaires, de chercheurs et de représentants d'institutions, l’importance de la mise en place de la cellule d’écoute au niveau de la wilaya d’Oran "qui a réglé, depuis son installation, de nombreux problèmes auxquels étaient confrontés les opérateurs économiques locaux", soutenant du reste, ce sentiment largement partagé, "celui de la volonté réelle d’aller vers le changement".

La délégation de la CAPC, en séjour de trois jours dans la région de l’ouest algérien, entend effectuer d’autres visites au niveau des entreprises exerçant dans la wilaya de Tlemcen. Pour rappel, le président de la CAPC a présenté à l’assistance un rapport d’évaluation des activités de cette organisation patronale au titre de l’année 2020.