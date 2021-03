La Plateforme syndicale revendicative du Tchad, au cours d'une réunion tenue mardi et élargie à ses organes de base, a décidé de suspendre la grève générale dans l'administration publique, a annoncé son porte-parole Barka Michel dans un communiqué de presse.

Cette suspension durera une semaine, à compter du mercredi 17 jusqu'au mercredi 24 mars 2021, selon le communiqué.

"La Plateforme syndicale revendicative demande à tous les travailleuses et travailleurs de rester solidaires et mobilisés pour les consignes futures", a précisé M. Barka.

Il s'agit de la deuxième grève générale lancée par la Plateforme, qui regroupe quatre des cinq plus grandes centrales syndicales du pays.

Elle réclame le versement des frais de transport des agents de l'Etat, suspendus en 2016 par le gouvernement, ainsi que d'autres avantages et indemnités. La semaine dernière, le gouvernement tchadien a proposé d'échelonner le paiement de ces arriérés de frais de transport qui s'élèvent à 24 milliards de francs CFA (environ 43,71 millions de dollars), en menaçant de ne pas payer les salaires pour les jours de grève.