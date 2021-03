Le scénographe Fawzi Benhimi a appelé lundi dans une déclaration à l'APS le ministère de la Culture et des arts à la réhabilitation de la Scénographie à travers "son enseignement comme nouvelle discipline à l'Ecole supérieure des beaux arts (ESBA)".

M. Benhimi qui anime un workshop sur la scénographie au profit des étudiants de l'ESBA, toutes spécialités confondues, a affirmé que le "scénographe est avant tout un plasticien", ajoutant que seul le scénographe-plasticien est capable d'être créatif en la matière notamment sur le plan esthétique. Il a appelé, dans ce sens, à s'ouvrir aux expériences étrangères.

Le même scénographe, diplômé en 2007 de l'ISMAS et de l'Ecole des Beaux arts en Bologne (Italie) en 2011, a déploré l'absence de la formation scénographique en Algérie d'autant qu'elle n'est enseignée dans aucun institut" Il a en outre fait savoir que le workshop qu'il encadre au niveau de l'ESBA visait à assurer une formation en scénographie notamment au profit de la gente féminine. Et d'enchainer que cette initiative qui se poursuivra jusqu'au jeudi prochain tend à "sensibiliser à l'importa nce de cette discipline par rapport au 4e art" souligne-t-il ajoutant que le théâtre est une activité "intégrée" c'est pourquoi tout manquement de ses éléments à l'image de la scénographie, le tournage ou la réalisation impactera le travail entier". A noter que M. Benhimi est l'auteur de scénographies de plusieurs pièces théâtrales dont "Adjnihatou Nemmoula", présentée récemment au TNA Mahieddine Bachtarzi. Cet atelier a été organisé dans le cadre de la 14e édition du Festival national du théâtre professionnel (FNTP) qui se poursuivra jusqu'au 21 mars en cours avec au programme 10 œuvres en compétition et 9 autres en off.