Une nouvelle antenne de l'Etablissement public de la Télévision Algérienne (EPTV) a été inaugurée, lundi à Djelfa, dans le cadre du renforcement du réseau de cet établissement médiatique dans le but de rapprocher le service public du citoyen.

La cérémonie d'inauguration de cette nouvelle structure, sise à proximité de la radio locale de la wilaya a été présidée par le Directeur général de l'EPTV, Ahmed Bensebane, en présence du wali de Djelfa, Djillali Doumi.

Dans une déclaration à la presse, M. Bensebane a souligné que "l'ouverture d'une antenne de la télévision algérienne à Djelfa est un premier pas vers le renforcement de l'information de proximité, s'inscrivant dans le cadre du service public prodigué par la télévision algérienne".

"L'EPTV veille à transmettre les décisions des autorités locales et hautes autorités du pays au citoyen, ainsi qu'à soulever les préoccupations des citoyens", a indiqué le DG de l'EPTV, ajoutant qu'en sus de "relier le nord au sud, Djelfa est une wilaya connue pour son élite et ses intellectuels".

"La présence de la télévision algérienne à Djelfa répond au besoin d'accompagner les efforts des autorités locales et de transmettre fidèlement les préoccupations des citoyens pour présenter la réalité des zones d'ombre aux téléspectateurs à l'intérieur et à extérieur du pays", a-t-il poursuivi.

Pour sa part, M. Doumi s'est félicité de l'ouverture de cette nouvelle structure de la télévision algérienne, au regard de son rôle dans l'accompagnement des efforts de développement et le traitement des préoccupations des citoyens".

Approchés par l'APS, plusieurs citoyens ont exprimé leur satisfaction quant à l'inauguration de cette structure importante, en ce sens qu'elle assurera la couverture médiatique de leur wilaya.