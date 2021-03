Les services spécialisés dans la lutte contre la cybercriminalité relevant de la sûreté de wilaya de Constantine ont enregistré 136 affaires liées à la cybercriminalité durant l’année 2020, a indiqué lundi le chef sûreté de wilaya, le contrôleur de police, Rachid Boutira.

Pas moins de 86 de ces affaires ont été résolues et ont été entièrement traitées, a précisé le même responsable au cours d’une conférence de presse consacrée à la présentation du bilan d’activités de ce corps de sécurité de l’année précédente, soulignant que 106 individus impliqués dans ces affaires ont été appréhendés. "Les affaires de cybercriminalité ont trait notamment aux atteintes aux personnes et aux systèmes informatiques, à l’usurpation d’identité, à la diffamation, au chantage et à l’escroquerie", a relevé le même intervenant, détaillant que ces affaires ont fait 116 victimes. Il a également fait état d’une "hausse sensible" du nombre d’affaires de cybercriminalité enregistrées l’année dernière par rapport à l’année 2019, où 74 affaires avaient été dénombrées, se traduisant par l’arrestation de 46 personnes alors que le nombre de victimes était de 67 personnes. Le phénomène de la cybercriminalité jugé "très dangereux", a pris de l’ampleur les dernières années à l’échelle locale, a déclaré M. Boutira qui a mis l’accent sur l’importance de la sensibilisation parmi les jeunes particulièrement et cela par la prévention contre la mauvaise utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC).

Il est à signaler que plusieurs campagnes d’information et de vulgarisation, initiées par les services du même corps de sécurité, ont été organisées pendant la même période en faveur des élèves des établissements scolaires, tous cycles d’enseignement confondus. Durant l’année 2020, les différentes unités de la police judicaire de la wilaya de Constantine ont effectué plus de 15.500 opérations de contrôle ayant ciblé 27.037 foyers de criminalité et endroits de regroupement des citoyens, répartis à travers les 12 communes, a par ailleurs précisé le chef du service de la police judiciaire, le commissaire divisionnaire Yazid Boubakeri.

L’ensemble de ces opérations, a-t-il relevé, ont permis le contrôle de 109.461 personnes dont 15.460 personnes ont été arrêtés, parmi lesquels des étrangers, pour leur implication dans diverses affaires liées notamment à la vente de drogue et à la possession d’arme blanche. Les interventions effectuées dans le domaine de la lutte contre la drogue ont contribué à la saisie, durant cette période, de 5,10 kg de kif traité, 129,21 g de cocaïne et 546.488 comprimés psychotropes avec une hausse de 80.081 unités par rapport à la quantité saisie l’année 2019 où 466.407 comprimés avaient été saisis, a fait remarquer le même officier.