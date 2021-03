Une caravane de sensibilisation et d’information s'est ébranlée lundi à Nâama pour sillonner les zones d’ombre de la région afin de faire connaître les nouvelles mesures visant la promotion de l’entreprenariat et la création de micro-entreprises . Cette caravane est animée par des cadres d’antennes locales de plusieurs organismes comme l’Agence nationale d’appui à l’entreprenariat, l’ANGEM, la CNAC et des directions du tourisme et de l’artisanat, ainsi que la direction de l’action sociale. Les zones d’ombre des communes d’Aïn Sefra, de Moghrar et Mekmen Benmaamar seront ciblées dans une première étape par les animateurs de la caravane. Le chargé de la communication de l’antenne de l’Agence nationale d’appui à l’entreprenariat de Nâama, Ahmed Belmahi, a indiqué que "cette opération s’inscrit dans le cadre d’un programme de travail portant sur la stratégie du ministère délégué de tutelle pour être effective sur le terrain, notamment au niveau des zones d’ombre afin de présenter aux populations ciblées l’ensemble des informations à l’effet de créer des petites entreprises et c ontribuer au développement". "La caravane poursuivra son travail tout le long du mois de mars et ciblera près de 73 zones d’ombre de la wilaya afin d’informer les populations sur les nouvelles mesures leur permettant d’investir le monde l’investissement et bénéficier du dispositif de l’Agence nationale d’appui à l’entreprenariat", a-t-il ajouté.

Parmi les autres mesures, la même source a cité l’octroi de prêts sans intérêts supplémentaires et le refinancement des micro-entreprises notamment celles qui étaient confrontées à des contraintes financières et ce, jusqu’à ce qu’elles trouvent la possibilité de rééchelonner leurs dettes et de continuer d’exercer leurs activités. D’autres mesures d’accompagnement portent sur l’attribution d’une partie des locaux réalisés par l’OPGI pour abriter les jeunes micro-entreprises, outre le renforcement des connaissances, par un programme de formation, des porteurs de projets.

Pour sa part, le directeur local du tourisme et de l’artisanat, Maazouz Abdelhamid, a indiqué que "les animateurs de cette caravane comptent aider à promouvoir plusieurs activités en lien avec l’artisanat assuré par les femmes des zones d’ombre et offrir divers services en lien avec le tourisme dans des créneaux répondant aux attentes des populations de ces zones et de leurs spécifici tés".

Le programme de la caravane d'information et de sensibilisation comprend, entre autres, des émissions radios, la distribution de dépliants et supports d’information, de même que la tenue d’expositions de certains projets réussis financés par différents dispositifs de soutien afin d’encourager les jeunes des zones enclavées à suivre ces exemples, ont souligné les organisateurs.