La deuxième édition du concours du meilleur agriculteur et éleveur de la wilaya de Tizi-Ouzou, a été lancée lundi, par la Chambre locale d’agriculture (CAW), a-t-on appris de son secrétaire général Tarik Benabdelaziz.

Cette compétition vise à valoriser les exploitations, créer une concurrence positive entre les éleveurs et les agriculteurs afin d’améliorer les différentes filières agricoles et aussi faire connaître les agriculteurs qui travaillent dans l’ombre et qui font un travail de qualité, a déclaré à l'APS M. Benabdelaziz.

Dix filières, à savoir la céréaliculture (de consommation et de multiplication), le bovin laitier, l’oléiculture (verger et huilerie), l’élevage caprin, l’aviculture, (poulet de chair et poule pondeuse), la cuniculture, l’arboriculture, la pomme de terre, les cultures maraîchères et l’apiculture sont concernées par ce concours, a noté M. Benabdelaziz. Des commissions pour chaque filière, composées de représentants de la CAW, de la direction des services agricoles (DSA), de l’Institut de technologie moyen agricole spécialisé (ITMAS) d u conseil interprofessionnel, de d’associations professionnelles et de l’Institut technique de la filière concernée.

Ces sorties sont aussi pédagogiques puisque les membres des commissions qui vont sortir sur le terrain donneront des conseils et des orientations aux agriculteurs pour améliorer leurs explorations et leurs élevages, a-t-il observé.

Les inscriptions sont ouvertes du 15 mars au 31 mai, a-t-on annoncé, ajoutant que les agriculteurs intéressés doivent remplir un formulaire disponible au niveau de la CAW, de la DSA, des subdivisions agricoles, de la coopérative de céréales et légumes secs (CCLS), des agences de la Caisse régionale de la mutualité agricole (CRMA), de l’ITMAS et des agences de la Banque de l'Agriculture et du développement rural (BADR) comme ils peuvent le télécharger à partir des pages Facebook de la CAW ou de la DSA, a indiqué M. Benabdelaziz.

La première édition de ce concours a été organisée en 2019, la deuxième édition qui devait être organisée en 2020 a été reportée en raison de la pandémie de la Covid-19, rappelle-t-on.