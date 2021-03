Occupant une superficie globale de 9.000 hectares au niveau de la localité d’El-Bakrat relevant de la commune d'Ain El-Beida (Est d'Ouargla), ce projet "avance avec une cadence appréciable avec toutefois l’attente du financement de certaines opérations", ont-ils souligné. Le projet est composé, entres autres, de 2.000 logements sociaux de type public locatif (LPL) achevés et finis et des VRD primaires et secondaires qui sont concrétisés à plus de 80%, tandis qu’un marché de gros et un stade de 5.000 places sont actuellement en "phase des dernières retouches", a affirmé le DUAC d’Ouargla, Hamid Ouali. Le nouveau pôle urbain d’El-Bakrat est considéré comme une petite ville moderne qui sera dotée de toutes les commodités nécessaires, a-t-il ajouté à la presse.

Cette nouvelle agglomération urbaine offrira une capacité globale de 28.000 logements , tous types confondus, 300 unités de l'Agence nationale pour l'amélioration et le développement du logement (AADL) et 460 lots sociaux ont été déjà implantés, outre les 2.000 LPL précités, a-t-il fait savoir.

Le projet englobe aussi d’autres installations et équipements d’accompagnement, selon le Plan d’occupation des sols (POS) préalablement établi et approuvé avec le consentement de tous les services concernés (habitat, énergie et hydraulique notamment), a ajouté le même responsable. Il vise à renforcer le potentiel foncier de la commune d’Ain El-Beida, étant donné qu’une extension du noyau urbain existant de cette collectivité n’a pas été possible, estime M. Ouali ajoutant qu’il reste maintenant la prise en charge d’autres opérations, notamment la réalisation du collecteur principal d’assainissement reliant le pôle au rejet final des eaux usées à Sebkhet Sefioune (un lac), situé à des dizaines de kilomètres. Ceci, en plus de la réalisation attendue d’une station d’épuration des eaux usées (STEP), des forages et des châteaux d’eau, qui sont prévus dans l’étude, a-t-il aussi fait savoir. "Pour cela, la direction locale des ressources en eaux (DRE) a déposé, en 2019, une demande au niveau de la commission d'arbitrage au ministère des Finances, et attend l’octroi de l'enveloppe budgétaire".

Ce projet a besoin de la mobilisation d’une enveloppe financière très importante qui dépasse les capacités actuelles locales, a conclu le DUAC d’Ouargla, en signalant que "des démarches sont entreprises, actuellement par la DRE et la wilaya auprès des services centraux et des hautes autorités du pays afin de trouver une solution à cette situation".