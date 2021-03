Le Président directeur général de la Compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach, Toufik Hakkar a signé mardi la déclaration générale de la politique hygiène, sécurité et environnement (HSE) de l’Entreprise, confortant sa volonté d’atteindre les meilleures performances en matière de Santé, de Sécurité et de Protection de l’Environnement, a indiqué mardi le groupe dans un communiqué.

"Le P-dg du Groupe Sonatrach, Toufik Hakkar, a procédé ce jour, à la signature de la Déclaration Générale de la Politique HSE de l’Entreprise", a précisé la même source.

Cette déclaration générale vient "conforter la volonté assumée de SONATRACH de tout mettre en œuvre pour atteindre et maintenir les meilleurs standards et performances en matière de Santé, de Sécurité et de Protection de l’Environnement", affirme le groupe pétro-gazier.

A travers cette démarche, SONATRACH "vise l’excellence dans les pratiques du HSE qui permet de répondre aux attentes internes et externes et la création de la valeur ajoutée", ajoute le communiqué.