Le secrétaire général du Conseil consultatif de l'Union du Maghreb arabe (UMA), Saïd Mokkadem a appelé, lundi à Alger, à l'occasion du 59e anniversaire de la fête de la victoire (19 mars 1962), à l'installation d'un conseil supérieur de la mémoire pour en faire "une tribune et une force de proposition"

Intervenant à une conférence organisée par l'Organisation nationale de préservation de la mémoire et de transmission du message des martyrs, M. Mokkadem a mis en avant l'importance de créer un conseil supérieur de la mémoire pour en faire "une tribune et une force de proposition importantes dans la défense de l'histoire et la préservation de la mémoire nationale", soulignant le rôle des jeunes dans l'édification de l'Etat de droit.

Pour sa part, le colonel à la retraité Ahmed Kerrouche a axé son intervention sur "l'ancrage de l'Armée nationale populaire (ANP) au sein de la société algérienne à travers l'histoire", arguant que l'institution militaire "a accompagné le peuple lors des différentes crises vécues, en témoigne la création de l'Organisation spéciale (OS) rel evant du Front de libération nationale".

L'Armée de libération nationale (ALN) a mené "la plus grande révolution de l'histoire contemporaine", insistant sur l'importance de "la cohésion entre l'Armée et le peuple", a-t-il ajouté. Le conférencier a passé en revue les contributions de l'ANP aux côtés des enfants du peuple pour la réalisation des "projets de développement économique comme le barrage vert et la route de l'unité africaine", sous le slogan +fidèle au serment et au message des choudaha+".

De son côté, le secrétaire général de l'Organisation nationale de préservation de la mémoire et de transmission du message des martyrs, Hadri Abdelkrim a affirmé que l'ANP en tant qu'institution constitutionnelle "s'est pleinement acquittée de son rôle et a assuré l'extraction de 12 millions de mines antipersonnelles implantées par l'occupation sur nos frontières".

La plupart des interventions ont été focalisées sur l'importance de "la prise de conscience des jeunes et l'adoption d'une politique claire pour leur redonner espoir et réaliser leurs aspirations, en sus de consacrer les valeurs de citoyenneté, à travers la consolidation de la solidarité entre le peuple et l'Armée".