La période de révision exceptionnelle des listes électorales, dont la durée est de huit (08) jours, s'ouvrira à partir de la journée du 16 mars 2021 en vue des législatives du 12 juin prochain, annonce dans un communiqué lundi soir l'Autorité Nationale Indépendante des Elections (ANIE).

L'ANIE ajoute que ''les citoyens et les citoyennes non-inscrits dans les listes électorales en particulier ceux âgés de 18 ans le jour du scrutin, soit le 12 juin 2021, doivent s'inscrire au niveau de la commission communale de révision des listes électorales dans la commune de leur résidence, placée sous l'autorité de l'ANIE''.

''Quant aux électeurs et électrices qui ont changé de lieu de résidence, il doivent se rapprocher de la commission de révision des listes électorales au niveau de leur nouvelle résidence pour leur réinscription'', précise le même communiqué, qui a souligné qu'''ils doivent se munir d'une attestation de résidence et d'une pièce d'identité lors de leur inscription'' dans leur nouveau lieu de résidence.

Les citoyens et les citoyennes, rappelle encore la même so urce, peuvent ''s'inscrire via la plateforme électronique de l'ANIE ''HTTPS://services.ina.elections.dz/register''.

Selon l'ANIE, les bureaux de la commission communale de révision des listes électorales sont ouverts de 09 heures du matin à 16.30, hormis les vendredi.

Quant aux citoyens résidents à l'étranger, ''ils doivent se rapprocher des commissions de révision des listes électorales au niveau des représentations diplomatiques ou consulaires pour leur inscription conformément aux mêmes modalités''.

Le président Abdelmadjid Tebboune avait, rappelle t-on, signé jeudi dernier le décret présidentiel portant convocation du corps électoral pour le 12 juin 2021 pour l'élecion des nouveaux membres de l'Assemblée populaire nationale (APN).