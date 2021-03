"Ces élections ne seront ni libres ni équitables. Elles ne légitimeront pas le régime d'Assad" et "ne répondent pas aux critères de la résolution 2254 -- supervision de l'ONU ou conduites conformément à une nouvelle Constitution", a martelé l'ambassadrice américaine à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield. Présidente en exercice du Conseil de sécurité, elle avait choisi de faire coïncider cette réunion mensuelle du Conseil avec le 10e anniversaire du début de la guerre, le 15 mars. "Les troubles qui ont éclaté en mars 2011 en Syrie ont été utilisés par des forces extérieures pour attiser la situation dans le pays. Leur objectif était de renverser les autorités syriennes légitimes et de remodeler le pays à leurs mains", a riposté son homologue russe, Vassily Nebenzia, reprenant une antienne class ique de Moscou. "Des groupes armés illégaux, y compris internationaux, en ont profité" pour proliférer, a-t-il insisté, en réclamant à nouveau le départ des troupes étrangères de Syrie non voulues par Damas. Dans un communiqué commun, les ministres des Affaires étrangères des Etats-Unis, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie et du Royaume-Uni ont par ailleurs affirmé qu'ils "n'abandonneraient pas le peuple syrien" et ont appelé à rejeter le scrutin prévu par le régime de Bachar al-Assad.