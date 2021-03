Les services de la santé ont enregistré ces dernières années une «recrudescence» des cas de leishmaniose cutanée à Tébessa notamment au Sud de la wilaya, a-t-on appris jeudi auprès de la direction locale de la santé (DSP). «Pas moins de 1.973 cas de leishmaniose cutanée ont été enregistrés l’année dernière contre 975 en 2019, 711 en 2018 et 238 en 2017, tandis qu’entre 2012 et 2016, le nombre de cas ne dépassait guère 100», a affirmé à l’APS le directeur de wilaya de la santé, Saïd Belaïd. La propagation de la leishmaniose cutanée est la «conséquence de la dégradation de l’environnement et l’intérêt insuffisant pour l’hygiène de l’environnement, notamment dans la partie Sud de la wilaya favorisant ainsi la reproduction du phlébotome vecteur de la maladie, a assuré le même responsable. Le directeur de la santé a également pointé du doigt «l’élevage de bétail en milieu urbain, l’augmentation également des rongeurs en milieu urbain et l’irrégularité des opérations de pulvérisation des insecticides». Cette situation, a-t-il dit, a conduit à classer la commune de Bir El Ater comme «foyer infectieux» suite à la multiplication de cas de leishmaniose dans plusieurs quartiers, dont la cité communale, les quartiers des moudjahidine, El Matar et 400 logements, a souligné M. Belaïd, estimant «nécessaire la conjugaison des efforts de toutes les instances et de tous les secteurs pour contenir cette maladie et réduire les coûts de traitement des personnes touchées». Le directeur de la santé a fait savoir en outre que plusieurs rapports sur la situation ont été adressés à la tutelle, au niveau local et central, affirmant que des campagnes de sensibilisation aux méthodes de prévention individuelle et collective de la maladie seront organisées à partir de la prochaine semaine parallèlement à de vastes actions bénévoles de nettoiement de l’environnement impliquant tous les secteurs. Dans ce contexte, lors d’une réunion tenue hier (mercredi) au siège de la daïra de Bir El Ater sous la présidence du secrétaire général de la wilaya, Larbi Bouziane, il a été décidé de lancer un programme d’action urgent reposant sur l’intensification des examens médicaux au niveau de l’établissement public de proximité de Bir El Ater et la réservation d’une unité pour le suivi des cas de leishmaniose, notamment ceux nécessitant une hospitalisation, ont indiqué les services de la wilaya. Des actions de sensibilisation sur la gravité de la leishmaniose sont également au menu de ce programme avec la contribution des secteurs de la santé, des ressources en eau, des services agricoles.