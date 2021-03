La consolidation des actions des cellules de proximité pour la solidarité a été soulignée, jeudi à Ouargla, par le chef de l’exécutif de la wilaya, dans le cadre des activités de la journée nationale des personnes aux besoins spécifiques.

S’exprimant à cette occasion, le wali d’Ouargla, Aboubakr Esseddik Boucetta, a indiqué que les cellules de proximité pour la solidarité mènent, en coordination avec la Direction de l’Action sociale et de la solidarité (DASS), des actions continues et efficaces, car proches du citoyen, et ce via des caravanes initiées à travers la wilaya, notamment les zones enclavées et éparses. Outre le recensement des familles défavorisées et des personnes aux besoins spécifiques, ces cellules de proximité s’emploient également à prendre en charge et accompagner psychologiquement les nécessiteux par l’organisation de visites à domicile, avec le concours d’une équipe spécialisée composée de praticiens généralistes et de psychologues et assistants sociaux. Pour le responsable de la DASS, Mohamed Bekki, les caravanes de solidarité et les actions menées durant la période de confinement face à la pandémie du Covid-19 ont donné lieu à la remise d’aides de différentes natures à 6.911 personnes et 256 femmes dans le cadre du programme de soutien de la famille productive et l’encouragement de la femme au foyer. M.Bekki a révélé aussi que près de 311 personnes aux besoins spécifiques ont bénéficié, lors de la pandémie du coronavirus, d’aides consistant en des équipements et accessoires, en plus de la réalisation, avec le concours du conseil économique et social, de 221 enquêtes sur les conditions de vie des familles.

Ces actions visent à apporter assistance aux handicapés et leurs parents, satisfaire leurs besoins, à l’appui des droits et moyens prévus par l’Etat en faveur de cette catégorie sociale vulnérable, a-t-il ajouté. Mettant à profit la célébration de cette journée, des équipements et appareillages, dont des fauteuils roulants, des tricycles, des cannes, ainsi que des équipements de cuisine pour femme au foyer, ont été remis par les autorités de la wilaya à des personnes aux besoins spécifiques. La bibliothèque principale de lecture publique «Mohamed Tidjani» a fait, de son coté, un don de 300 titres, livres en braille, CD et contes pour enfants, aux handicapés, en vertu d’une convention entre les ministères de la Culture et des Arts, d’une part, et de la Solidarité nationale, la Famille et la Condition de la femme, de l’autre.

La DASS d’Ouargla recense 14.604 personnes aux besoins spécifiques, dont 5.412 handicapés moteurs, 5.289 déficients mentaux, 2.065 non-voyants, 1.173 sourds-muets et 365 personnes aux diverses infirmités. Selon les données de la DASS, pas moins de 5.581 personnes aux besoins spécifiques ont bénéficié à fin février dernier de l’allocation forfaitaire de solidarité.