"Un total de 85 villages, dont 64 en lice pour le concours normal et 25 pour le super-concours, destinés à ceux ayant déjà obtenu un prix lors des précédentes éditions, ont pris part à cette 8ème édition dont la remise des prix, prévue en octobre dernier, a été reportée pour cause la crise sanitaire", selon Hachelmi Radjef, président de la commission hygiène, de l’Assemblée populaire de wilaya (APW).

M. Radjef a indiqué que les membres de la commission "ont effectué des visites dans l’ensemble des villages en lice, malgré la crise sanitaire, et ont finalisé leur travail, qui a été remis au huissier de justice du concours il y a un mois de cela". Dix (10) lauréats en lice pour le concours normal et 3 autres pour le super-concours seront primés lors de cette cérémonie par des enveloppes financières. Le concours, qui porte le nom de son initiateur, Rabah Aissa t, ancien P/APW assassiné par un groupe terroriste en octobre 2006, récompense chaque année les villages lauréats en fonction de plusieurs critères dont, l’aménagement, la réhabilitation et l’entretien des espaces publics, de la création d’espaces verts et la gestion des déchets. Lors de la dernière édition, organisée en 2019, c’est le village Sahel, dans la commune de Bouzeguène, qui a été lauréat du 1er prix de ce concours.