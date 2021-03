Check-list des précautions à prendre pour aménager votre maison et éviter d’aller trop souvent aux urgences pédiatriques avec votre jeune casse-cou. Parce qu’avec un enfant il vaut mieux prévenir que guérir, faites-le tour de votre maison et révisez chacune des pièces en fonction du comportement potentiel de votre enfant. Vous éviterez ainsi vien des accidents domestiques.

Dans la cuisine

Jusqu’à 6 ans, les enfants ne devraient pas y mettre les pieds sans être sous la surveillance d’un adulte ! Une consigne tellement peu respectée que chaque année, 1000 enfants de moins de 5 ans sont hospitalisés pour brûlure. Une seconde d’inattention et votre enfant pose la main sur la vitre teintée du four, attrape la casserole d’eau bouillante… ces brûlures peu étendues sont souvent très profondes et peuvent être à l’origine d’un handicap à vie.

La meilleure des précautions est de placer une barrière extensible à la porte de la cuisine et d’installer confortablement votre enfant de l’autre côté lorsque vous êtes aux fourneaux. Mettez aussi votre cuisinière hors d’atteinte en installant un rebord de protection et une barrière protectrice sur la porte du four (qui peut atteindre jusqu’à 130°c).

Les produits ménagers sont responsables de 25 % des intoxications accidentelles chez les enfants. Il va sans dire que tous ceux qui traînent dans votre cuisine doivent être rangés dans un placard rendu inviolable par un bloque-porte à l’épreuve des petits doigts. Sachez que l’eau de javel diluée, le produit vaisselle et la lessive sont des substances irritantes mais non dangereuses. En revanche, détachants, déboucheurs de canalisation, détartrants liquide, eau de javel pure, décape-four et produits pour lave-vaisselle sont des produits caustiques qui peuvent être très dangereux si un enfant les avale.

Dans la salle de bain

Un enfant met trois fois plus de temps qu’un adulte à réagir et avoir le réflexe de retirer sa main ou son corps du flux d’eau bouillante. Or, quelques secondes sous une eau à 60°c et c’est la brûlure troisième degré.

La meilleure des préventions contre ce type de brûlure reste le mitigeur thermostatique réglé une fois pour toutes à 38°c. A défaut, vous pouvez adapter une sécurité anti-brûlure sur le robinet d’eau chaude : l’eau s’arrêtant de couler automatiquement dès que la température dépasse 44°c.

Outre le risque de brûlure par eau chaude, les jeunes enfants peuvent aussi se noyer en silence dans leur bain. Ne laissez jamais un enfant seul dans la baignoire avant 4-5 ans : un enfant peut toujours glisser, se retourner et se noyer. Pensez à installer un tapis antidérapant au fond de la baignoire.

Attention aux fenêtres

Dans l’escalier ou depuis un balcon (190 défenestrations par an chez les moins de 5 ans)… les chutes sont les accidents domestiques les plus fréquents chez les enfants. La prévention est simple et repose essentiellement sur des gestes de bon sens, comme un entrebailleur à clé ou avec un petit cadenas qui empêche l’ouverture et le basculement non autorisé des fenêtres.