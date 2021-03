Un terroriste a été capturé jeudi par les services de sécurité du ministère de la Défense nationale (MDN) après avoir tenté de pénétrer clandestinement le territoire national via les frontières avec le Mali, indique samedi un communiqué du MDN.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, les services de sécurité du ministère de la Défense nationale ont capturé, le 11 mars 2021, à Tamanrasset en 6ème Région militaire, le terroriste dénommé Abdelaziz Ould Mantou, après avoir tenté de franchir clandestinement le territoire national via les frontières avec le Mali.

Ledit terroriste était poursuivi pour apologie aux activités et aux groupes terroristes dans la Région du Sahel", précise la même source.

"Cette opération confirme la détermination et la vigilance de l'Armée nationale populaire à traquer les criminels à travers tout le territoire national et à couper la voie devant toute forme de soutien et d'apologie aux groupes terroristes", souligne le communiqué.