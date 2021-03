Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé, samedi à Alger, le lancement officiel des services de certification et de signature électroniques et ce dans le cadre d'une stratégie visant l'accélération de la modernisation de l’activité administrative et l’optimisation des performances des services publics.

Organisée par le ministère de la Poste et des Télécommunications au Centre international des conférences (CIC) "Abdellatif Rahal", en présence de plusieurs membres du Gouvernement et de représentants d'organes et d'institutions de l'Etat, cette manifestation s'inscrit dans la droite ligne de la stratégie intégrée, adoptée par le gouvernement en vue d'accélérer la modernisation de l’activité administrative et l’optimisation des performances des services publics, en se basant sur les avantages des technologies de l’information et de la communication (TIC) et les facilitations en matière de simplification et d'amélioration des procédures administratives.

Les efforts consentis par le Gouvernement dans ce sens visent à intégrer l'Algérie dans la société de l'information au niveau mondial, à travers le développement du contenu numérique algérien, ainsi qu'à être au diapason de l'économie basée sur le savoir et la connaissance, en instaurant un climat propice à l'émergence d'un réseau élargi de startups en matière d'innovation.

Il est à noter que la programmation de cet évènement se veut le couronnement d'un processus technologique harmonieux conduit par des cadres nationaux hautement compétents, en collaboration et en coordination avec d'éminents experts étrangers en vue de la concrétisation des axes du plan national de certification et de signature électroniques, énoncés dans les dispositions de la loi 15-04 du 1 février 2015 fixant les règles générales de certification et de signature électroniques.