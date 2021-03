Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a fait état, jeudi à Alger, de la consécration d'un budget spécial pour l'évacuation pour soins à l'étranger de 200 patients atteints de scoliose.

Un budget spécial a été dégagé pour l'évacuation pour soins à l'étranger de quelque 200 patients atteints de scoliose, qui sont actuellement au niveau de l'Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) de rééducation fonctionnelle à Azur Plage (Alger Ouest), a indiqué le ministre en réponse à la question d'un membre du Conseil de la Nation sur la réalisation d'un hôpital moderne pour les interventions de précision dans toutes les spécialités en vue de répondre au besoins des citoyens au niveau national.

S'agissant du transfert des patients atteints d'autres pathologies, le ministre a indiqué que le secteur de la santé recourra "prochainement" à des médecins étrangers, de France, d'Allemagne, de Turquie ou de Tunisie pour certaines interventions chirurgicales afin de réduire la facture des transferts sanitaires, d'une part et assurer la formation des médecins algériens, d'une autre part.

Concernant la possibilité de réaliser un méga hôpital moderne, le premier responsable du secteur a rappelé l'inscription, durant les années précédentes de "9 projets d'étude et de réalisation de Centre hospitalo-universitaires (CHU) à Alger, Constantine, Tlemcen, Annaba, Batna, Bejaia, Tizi Ouzou, Béchar et Ouargla", cependant, a-t-il expliqué "ces projets ont été gelés, en 2015, dans le cadre de la rationalisation des dépenses au vu de la conjoncture économique".

Compte tenu de l'importance de ces projets qui permettront de renforcer les soins de santé à l'échelle nationale, il a été procédé, au cours des dernières années, au dégel de trois (3) projets prioritaires, en l'occurence à Alger, Bechar et Ouargla.

Le dégel du projet de réalisation d'un CHU d'une capacité de 700 lits dans la capitale, inscrit en 2013, est intervenu en 2019 à la faveur d'une réunion tenue en novembre de la même année avec les représentants des quatre (4) secteurs concernés: Défense nationale, Finances, Santé et Habitat, a fait savoir le ministre, rappelant qu'il s'agira d'un hôpital mixte (civil et militaire) conformément au décret 18-114 du 17 avril 2018 définissant le statut-type de l'hôpital mixte.

Quant aux projets prévus à Ouargla et Bechar, d'une capacité de 500 lits chacun, il a rappelé que le dégel de ces projets de réalisation de grands pôles sanitaires dans le sud "est intervenu en 2018", soulignant que "les assiettes ont été trouvées" et "les études sont en cours".

A une question sur la situation sanitaire dans la wilaya de Jijel, à la lumière de la crise sanitaire que traverse le pays, le ministre a assuré qu'une réforme des hôpitaux sera engagée dès l'amélioration de la situation économique du pays.

Le premier responsable du secteur a précisé, dans ce cadre, que Jijel "compte 154 établissements de santé, dont quatre (4) établissements hospitaliers d'une capacité totale de 876 lits", ajoutant que les autres structures de la wilaya "sont constituées d'établissements de proximité, dont 26 polycliniques et 124 salles de soins".

Evoquant les Etablissements hospitaliers, M. Benbouzid a rappelé que "l'un est spécialisé en rééducation fonctionnelle à Texenna et les trois autres publics sont situés au chef-lieu de la wilaya, à El-Milia et à Taher", notant que le taux d'occupation des lits "ne dépasse pas les 60%" dans ces établissements.

Assurant que la wilaya sera renforcée par de nouvelles structures de santé, le ministre a évoqué un hôpital de 60 lits à Ziama Mansouriah, dont le taux d'avancement des travaux de réalisation est de 98% et quatre (4) polycliniques à El Aouana , Jijel , Sidi Maarouf et Chekfa", relevant que "la plupart" des infrastructures sanitaires de la wilaya "ont bénéficié d'opération d'aménagement, dont la plus importante au niveau de l'EHS de Taher, construit en préfabriqué".

Le ministre a fait état, dans le même cadre, de nouveaux équipements affectés à ces Etablissement, notamment un scanner récemment au profit de l'EHS d'El-Milia.

S'agissant de la situation épidémiologique au niveau de cette wilaya, le ministre a affirmé que près d'une année après l'apparition des premiers cas, "Jijel enregistre une stabilité et une amélioration comparativement aux périodes précédentes, notamment la mi-novembre dernier où les cas Covid-19 avaient atteint un pic".