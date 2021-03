Le Chargé de mission à la Présidence de la République, Brahim Merad a affirmé, jeudi depuis Biskra, que le développement des zones d'ombre se poursuivra jusqu'à l'élimination de toutes les insuffisances.

S'entretenant avec les habitants du village "Loulaj" dans la commune de Branis (18 km au Nord de Biskra), dans le cadre d'une visite dans cette wilaya, M. Merad a indiqué que des efforts sont consentis au niveau central et local à l'effet de concrétiser toutes les ambitions et un grand nombre d'opérations de développement.

"Si une toute opération enregistrée dans chaque zone n'a pu être concrétisée, elle sera financée et réalisée au titre des prochains programmes, en vue de concrétiser les résultats escomptés", a-t-il affirmé.

Le chargé de mission à la Présidence de la République a tenu à rappeler que Biskra est "la seule wilaya qui a enregistré le lancement des projets 2021, et ce après la concrétisation de tous les projets inscrits au titre de l'année 2020".

Des résultats "positifs et palpables" ont été réalisés dans un temps réduit sur l'ensemble du territoire national à travers des opérations ayant touché tous les aspects de la vie quotidienne du citoyens, a-t-il précisé, soulignant la nécessité de la participation de la société civile dans le développement, étant un partenaire essentiel dans le soulèvement des préoccupations pour en faire des projets à réaliser sur terrain dans l'objectif d'améliorer les conditions de vie du citoyen".

M.Merad a estimé que ses visites aux différentes régions du pays ayant englobé 31 wilayas visent à s'enquérir des projets réalisés en concrétisation de la politique du président de la République en matière de développement des zones d'ombre, devenues axiales dans tous les programmes de développement.

Lors de la deuxième journée de sa visite à la wilaya de Biskra, le chargé de mission à la Présidence de la République a inspecté plus de 20 zones d'ombre, où il s'est enquis de plusieurs projets dans les communes de Zeribet el Oued, El Haouch et Sidi Okba. Il a supervisé, en outre, nombre de projets de raccordement aux réseaux de gaz naturel et d'électricité et inspecté des projets d'entretien des routes et de désenclavement avant d'achever sa visite en inspectant les zones rurales des communes de Branis et de Djemorah.

M.Merad devra poursuivre, vendredi, sa visite en se rendant dans plusieurs zones rurales de la wilaya d'Ouled Djellal, fraîchement promue en wilaya à part entière.