La pièce de théâtre "Letraf", qui traite de l’absence d’humanisme et de communication dans les sociétés des temps modernes, a été présentée, vendredi à Alger, devant un public restreint, tenu au strict respect des mesures d’hygiène sanitaire. Spectacle hors compétition programmé au 14e Festival national du théâtre professionnel (Fntp), "Letraf", mis en scène par Ahmed Belalem sur une adaptation de sa plume du texte "Fragments" de Samuel Beckett, a été accueilli à la salle Hadj-Omar du Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi (Tna). D’une durée de 50 mn, le spectacle, inscrit dans le registre du théâtre de l’absurde, rend la déshumanisation des rapports dans les sociétés d’aujourd’hui, due à l’absence totale de communication. Dans des atmosphères lugubres et sur un ton glacial, deux personnages mal habillés et sans ressources, l'un non-voyant et l'autre amputée d'une jambe, échangent leurs expériences en racontant quelques fragments de leurs vies respectives. Evoquant les temps anciens où les gens, étaient respectueux, solidaires et unis, les deux personnages vivant dans la détresse et la déchéance, font part de leur désespoir à voir les individus des sociétés actuelles remédier à ce mal menaçant et à cette calamité. Sur une scène complètement vide, les deux personnages, rendus par Kici Omar Oussid et Mustapha Dadouche, ont su porter la densité du texte et ont évolué sur tous les espaces de la scène, dans des échanges ascendants et soutenus. L'éclairage feutré et sombre et la bande son, ont répercuté les émotions des deux personnages dans leur errance, restituant le désespoir et l’anxiété qui les rongeaient. Produite par l’association culturelle de la jeunesse "4G", en collaboration avec le Théâtre régional de Mascara, la pièce "Letraf" sanctionne le 2e niveau des masters class, que Ahmed Belalem dirige, dans le cadre de tout un programme de formation qu’il a initié depuis plusieurs années. Le 14e Festival national du théâtre professionnel se poursuit jusqu’au 21 mars avec dix spectacles en compétition au Tna, et neuf autres en off, programmés au Théâtre municipal d’Alger-Centre et à la salle Hadj-Omar du Tna. Des conférences, des masters-class, des spectacles de rue et des ventes de livres en présence de leurs auteurs, sont également au programme du 14e Fntp dont la compétition officielle s'ouvre ce vendredi soir avec une représentation de la pièce "Aramel" (veuves), produite par le Théâtre régional de Constantine et mise en scène par Chahinez Negouache.