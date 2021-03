Une caravane de sensibilisation sur l’implication de la femme dans le monde professionnel et de la production, est organisée dans la wilaya de Laghouat en direction des régions rurales, a-t-on appris jeudi auprès de la direction locale de l’Action sociale (DAS, partie organisatrice).

Composée de représentants des agences nationales de gestion du microcrédit (ANGEM) et d’appui et de développement de l’entrepreneuriat (ANADE), ainsi que des directions de la formation et de l’enseignement professionnels (DFEP), des services agricoles (DSA) et de la conservation des forêts (CF), la caravane porte sur l’explication des domaines et activités liés à la promotion professionnelle de la femme rurale, a déclaré le DAS de Laghouat, Ramzi Tiouri.

La campagne intervient en application des instructions du wali de Laghouat visant la promotion des zones d’ombre pour en faire des régions viables et productives, à travers l’exploitation des énormes potentialités existantes dans le monde rural, notamment les matières premières, à l’instar des atouts de développement de l’agriculture et de l’élevage, a-t-il ajouté.

Pour assurer la qualification de la femme rurale, la DAS prévoit, en coordination avec la DEFP, des sessions de formation qualifiante en direction de la femme rurale, sanctionnée de certificats d’aptitude professionnelle, a fait savoir le même responsable.