Les participantes à une rencontre régionale des femmes syndicalistes affiliées à l'Union générale des Travailleurs algériens (UGTA) ont plaidé mercredi depuis Bordj Bou Arreridj pour "la révision du décret relatif au congé de maternité".

S’exprimant en marge d’une rencontre organisée à la maison du syndicat Abdelhak Benhamouda au chef-lieu de wilaya, Soumia Salhi, présidente de la commission nationale des femmes travailleuses à la centrale syndicale, a indiqué à l’APS que l’objectif est d’évoquer les principales contraintes rencontrées par la femme active notamment l’article 32 du décret 84-27 relatif au congé de maternité le qualifiant d'"injuste pour la femme enceinte active car il l’a prive du paiement du congé de maternité en cas d’absence pour une seule journée", appelant à la "révision du décret".

"L’adoption de la convention n 190 sur la violence et le harcèlement en milieu de travail de l’Organisation internationale du travail (OIT) constitue un "cadre clair englobant tous les volets concernant la prise en charge des cas de violence et de harcèlement ciblant tous les travailleurs, notamment les travailleuses", a ajouté la même syndicaliste.

Pour sa part, Meriem Serdouk, représentante de la wilaya de Constantine, a indiqué que ce genre de rencontres de travailleurs constitue ‘’une opportunité pour poser et exposer les préoccupations et l’ouverture également de débat constructif entre les militantes pour aboutir à une stratégie servant les intérêts de la femme travailleuse’’.

Cette rencontre constitue une "occasion pour faire la lumière sur les préoccupations de la femme active en vue de solutionner les problèmes qu’elle rencontre notamment en ce qui concerne le congé de maternité", a considéré Sana Hadjab de la wilaya d’Oum El Bouaghi. Dans ce contexte Karima Bouderouaz, membre du secrétariat national de l’UGTA et membre de la commission nationale de la femme, a indiqué que cette rencontre sera suivi d’une vaste campagne à l’intérieur des entreprises en vue de sensibiliser et informer les femmes actives à ce sujet. La rencontre dont l’organisation s’inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, a vu la participation de syndicalistes de l’UGTA représentant 17 wilayas de l’Est du pays.