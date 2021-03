Les émigrés cubains pourront investir dans des petits projets sur l'île, par exemple dans la culture d'oranges, de riz et d'avocats, selon le portefeuille d'opportunités dévoilé mercredi par les autorités locales, espérant motiver ainsi sa diaspora.

"Nous misons sur des projets de petite taille", avec des investissements "pouvant aller jusqu'à un million de dollars", dans les secteurs de l'agriculture, la pêche, la manufacture et l'industrie légère, a précisé lors d'une conférence de presse Katia Alonso, responsable des investissements étrangers au sein du ministère du Commerce extérieur.

Cuba, pays de 11,2 millions d'habitants, compte 1,5 million de citoyens émigrés dans 40 pays, la majorité aux Etats-Unis.

Certains d'entre eux avaient manifesté leur intérêt pour investir sur l'île, mais le montant des projets proposés par le gouvernement communiste les freinait.

Ces projets plus modestes visent désormais à les convaincre, alors que Cuba traverse une profonde crise économique, avec une chute du PIB de 11% en 2020, la plus forte depuis 1993.

Au total, le gouvernement propose au x investisseurs étrangers 503 projets, pour un montant total de 12,07 milliards de dollars.

Cuba a ouvert son économie aux investissements étrangers après la chute de l'Union soviétique, qui avait plongé le pays dans une grave crise économique dans les années 1990, appelée "Période spéciale".

Mais le pays peine encore à attirer autant d'entreprises étrangères qu'il le souhaite, pénalisé par l'embargo américain.

Selon Katia Alonso, actuellement environ 280 sociétés étrangères, de 40 pays différents, opèrent à Cuba.