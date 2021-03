Les travaux de la 40ème réunion du Conseil des ministres de l'Organisation africaine des pays producteurs de pétrole (APPO), ont débuté jeudi sous la présidence du ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab. Lors de cette réunion, qui se déroule par visioconférence, les ministres africains examineront une étude sur "l'avenir de l'industrie pétrolière et gazière en Afrique". L'évaluation des activités de cette organisation, dont la présidence est assurée par l'Algérie pour l'année 2021, ainsi que d'autres questions organisationnelles sont, également à l'ordre du jour de cette réunion ministérielle. Créée en 1987, l'APPO regroupe 15 pays membres qui sont l'Algérie, l'Angola, le Bénin, le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Niger, le Nigéria, le Tchad, la République Démocratique du Congo, l'Egypte, la Guinée Equatorial, la Libye, l'Afrique du Sud, et trois pays observateurs à savoir le Soudan, le Ghana et la Mauritanie. Cette organisation intergouvernementale africaine vise à promouvoir les initiatives communes en matière de politique et de stratégie de gestion dans tous les domaines de l'industrie pétrolière (l'amont et aval) en vue de permettre aux pays membres de tirer profit des activités d'exploitation de pétrole. Elle a pour objectif, aussi, la promotion de la coordination des politiques et stratégies commerciales des pays membres par des échanges d'informations en vue de mieux gérer leurs ressources non renouvelables et de tirer profit de leur exportation, des revenus équitables ainsi que l'étude des moyens permettant d'apporter une assistance aux pays africains importateurs nets de pétrole en vue de la satisfaction de leurs besoins en énergie.