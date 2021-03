Les professionnels de la filière de la tomate industrielle dans la wilaya d'Adrar s'attendent à une campagne de récolte réussie au cours de la saison 2020-2021, notamment grâce à l'augmentation constatée dans le rendement de la production, a indiqué jeudi le ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

Dans une publication sur sa page Facebook, le ministère a affirmé que les opérations de récolte de la tomate industrielle se poursuivent dans la wilaya d'Adrar, une des wilayas du sud les plus importantes en matière de production de tomates industrielles, soulignant que les communes d'In Zghmir, Zaouiet Kounta, Aoulef et Talmine, constituent le principal réservoir de l'usine de transformation industrielle de tomates de Reggane.

A cet égard, le ministère a ajouté que la commune d'In Zghmir, qui est pionnière dans la production de tomates industrielles dans la wilaya, a connu une expansion des superficies de terres plantées pour la saison 2020/2021, atteignant environ 450 hectares sur l'ensemble du territoire de la commune, dont 180 hectares sont utilisés dans l'agriculture traditionnelle qui dépend dans son système d'irrigation sur la technique des "fougaras", tandis que les 360 hectares restants sont des terres mises en valeur et distribuées à un grand nombre d'agriculteurs de la région.

Alors que la saison des récoltes touche à sa fin, "les agriculteurs attendent avec optimisme la récolte de cette année, d'autant plus que le rendement de la production par hectare variait entre 450 et 700 quintaux, notant que la récolte se fait trois fois par saison, ce qui fait que le rendement de production double", selon le ministère. Les premières opérations de récolte de la tomate industrielle au Grand Sahara commencent généralement fin décembre et se poursuivent jusqu'au début mai. Sur la question des points de collecte, le comité de wilaya en charge de la campagne labours-semailles, de récolte et de battage dans la wilaya d'Adrar avait tenu une réunion le 8 mars pour préparer la campagne de récolte et de battage pour la saison 2020-2021.

Après avoir évalué les campagnes de la saison passée et présente, et étudié les plus importants obstacles et les difficultés enregistrés au cours de celles-ci, la réunion a conclu "l'orientation vers la création de points de collecte des produits au niveau de certains départements et le renforcement des équipements pour le processus de récolte, des wilayas voisines pour assurer le bon déroulement de la campagne de récolte dans la wilaya d'Adrar".