Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a pris part, mardi à une réunion du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'UA au niveau des chefs d'Etats et de Gouvernements, à l'invitation de son homologue kenyan, Uhuru Kenyatta, en sa qualité de président du CPS pour le mois en cours.

Deux points ont été examinés lors de la réunion du CPS, tenue en visioconférence, le premier ayant trait aux changements climatiques et à leurs impacts sur la paix et la sécurité en Afrique, le deuxième à la question du Sahara occidental à la lumière des développements et des graves dépassements enregistrés récemment dans les territoires sahraouis occupés.

Après débat, le CPS a approuvé à l'unanimité la proposition du Président Tebboune portant sur la création d'un Fonds africain, avec la contribution de tous notamment les pays développés, pour le traitement des effets négatifs des changements climatiques sur les pays africains.

Il a été convenu d'engager les dispositions pratiques pour la mise en œuvre de la proposition algérienne dans les plus brefs délais. Concernant la question du Sahara Occident al, le Président de la République a rappelé la position constante de l'Algérie vis-à-vis de la cause de décolonisation au Sahara Occidental, soulignant que "l'Afrique qui a combattu l'occupation européenne et imposer la fin de l'Apartheid, ne saurait en aucun cas accepter la poursuite de la colonisation dans l'une de ses contrées. A ce propos, il a mis en avant la nécessité impérieuse de mettre fin à ce conflit, préconisant le retour aux principes fondateurs de l'Organisation continentale, notamment les dispositions de l'article 4 de l'Acte constitutif de l'UA sur le respect des frontières héritées à l'indépendance.

Le débat entre les chefs des 15 Etats membres du CPS a été l'occasion de rappeler les références historiques et juridiques relatives à la question sahraouie et de réaffirmer l'impératif de redynamiser et renforcer le rôle de l'UA pour mettre fin aux résidus du colonialisme dans le continent.

Les intervenants ont exprimé leur profonde préoccupation face à la reprise des hostilités entre les deux Etats membres de l'UA, condamnant la violation par la partie marocaine de l'accord de cessez-le-feu et les graves atteintes aux droits humains dans les territoires sahraouis occupés ainsi que l'exploitation illégale des richesses naturelles du peuple sahraoui.

Les délibérations entre le sures adéquates pour la réouverture du bureau de l'UA dans la ville de Laâyoune occupée en vue de lui permettre de s'acquitter de son rôle.

Un appel a été lancé pour l'accélération de la nomination d'un Représentant personnel du SG de l'ONU et la relance du processus politique du règlement du conflit au Sahara Occidental.