Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a affirmé, mardi, que la promotion du centre universitaire "Abdallah Morsli" de Tipasa en une université, requiert davantage d’efforts de la part de cet établissement.

"Il est impératif de poursuivre les efforts fournis précédemment, en vue de la promotion de cet établissement à un niveau supérieur, à travers l’adoption d’un projet pour son développement avec l’implication de tout un chacun et la mobilisation de l’ensemble des composantes de la famille universitaire", a souligné M. Benziane, lors d’une rencontre avec la famille universitaire de Tipasa, tenue au niveau de ce Centre universitaire.

Le ministre, qui a insisté sur la nécessité d’intensification des efforts, en vue de "répondre aux normes de promotion d’un centre universitaire en une université", a observé que le centre universitaire "Abdallah Morsli" souffre d’une "insuffisance dans le taux d’encadrement par étudiants".

"Ce centre enregistre aussi un manque dans les projets de recherches et de publications scientifiques dans des rev ues classées +A+ et de conventions internationales et nationales ainsi que d'un déficit dans les formations et recherches répondant aux exigences du développement", a fait savoir M. Benziane.

Le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a, par ailleurs, souligné la nécessité d’intensifier les efforts à travers l’encouragement de l’esprit d’entrepreneuriat chez les étudiants, d'ouvrir des espaces pour les porteurs de projets, à inciter à la compétitivité dans l’innovation et la création et à encourager les initiatives susceptibles d’aider à la création de startups.

Il a, également, instruit les responsables du centre universitaire de Tipasa, d'encourager la création de clubs scientifiques et culturels, notamment des clubs d’ingénierie et de technologies.

Le Centre universitaire de Tipasa a été ouvert en 2011.

Il compte cinq instituts dans les spécialités des sciences humaines, sociales et techniques et a formé, à ce jour, 15.000 diplômés universitaires.