Neuf mille (9.000) ouvrages ont été octroyés dimanche à la bibliothèque de la résidence universitaire filles de Ain El Bey, sise au chef-lieu de wilaya de Constantine, à l’initiative de la bibliothèque principale Mustapha Nettour, a-t-on appris de la responsable de cette structure.

"L’opération qui vise à encourager la lecture, notamment en milieu universitaire, a été organisée à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme (8 mars)", a précisé, à ce propos, la responsable de cette bibliothèque Ouafia Derouaz.

La même responsable a indiqué, dans ce contexte, que "l’initiative aura également pour objectif de renforcer le lien entre la bibliothèque et le lecteur et d'animer l’activité culturelle dans les cités universitaires de la wilaya".

Un riche programme dédié à la célébration de cette journée a été, par ailleurs, établi par les services de la bibliothèque principale Mustapha Nettour de Constantine, avec la collaboration du bureau de wilaya de l’Académie algérienne de l’action humanitaire et des droits de l’homme, dont l’inaugurati on d’un Salon exposant plus de 150 ouvrages d’écrivaines algériennes, à l’instar d’Assia Djebar, Z’hour Ounissi, Rabia Djelti, Leila Aslaoui et Fatima Benchaâlal.

"Le but de l’organisation de cette manifestation est d’encourager la lecture et offrir aux étudiantes l’opportunité de trouver des ouvrages, manuels et livres liés aux divers domaines du savoir et des sciences", selon Mme Derouaz.

Un atelier autour de l’art d’écriture destiné aux jeunes écrivaines, dont des étudiantes universitaires en fin de cycle qui commencent à écrire des petits ouvrages de poésie, a été aussi au programme de cette journée à laquelle ont pris part des clubs culturels de jeunes dont les clubs "Tenouin", "Djoussour Ennahda", "Cirta li El Fane" et "El Fikr oua El Ibdaâ".

Par ailleurs, des attestations et des cadeaux symboliques ont été distribués au profit d’une trentaine de femmes des secteurs de l’éducation, la santé et la culture, des employées des bibliothèques municipales, de la sûreté de wilaya et autres membres de l’Académie algérienne de l’action humanitaire et des droits de l’homme et ce, lors d’une cérémonie tenue en présence des cadres du secteur de la culture.

Aussi, sept (7) jeunes poétesses, à savoir Lynda Guidoum, Rokiya Hedjeriss, Hiba Henache, Chaima Zouaoui, Hakima Djoumana, Sihem Cheriet et B elkis Henchi, ont été honorées en clôture des activités marquant les festivités de célébration de cette journée.