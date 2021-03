La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda a présidé dimanche à Alger l'ouverture de l'exposition "She Entrepreneurs", dédiée à l'entrepreunariat féminin dans le domaine culturel organisée au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria à l'occasion de la Journée internationale de la Femme. Dans son allocution d'ouverture, la ministre a déclaré que "le choix de célébrer la fête internationale de la Femme en tant que femme d'affaire ou porteuse d'idées économiques visait à permettre à la femme de jouer pleinement son rôle dans l'économie nationale au même titre que celui qu'elle joue au sein de la société et la famille".

La ministre a réaffirmé que son département "œuvre à s'orienter vers la production culturelle et l'investissement économique avec l'association de toutes les catégories de la société", rappelant, dans ce cadre, "la rencontre nationale des clubs de lecture organisée récemment ainsi que les rendez-vous économiques prévus dans ce sens dont "le Forum de l'économie culturelle". Cette exposition artistique qui s'étalera jusqu'au 9 mar s en cours a vu la participation de plus de 40 femmes artistes et artisanes issues des différentes wilayas du pays et sera marquée par des conférences et diverses activités artistiques.