Au total, 42.000 comprimés psychotropes ont été saisis durant les deux premiers mois de l’année 2021 par les services de la police judiciaire de la wilaya d’El Tarf, contre 45.757 comprimés psychotropes durant tout l’exercice 2020, a indiqué dimanche, le chef de sûreté de wilaya, le commissaire divisionnaire, Fouad Chorfia.

S’exprimant lors d'une conférence de presse consacrée au bilan des activités de la sûreté de wilaya de l'exercice 2020, organisée au siège de l’unité de maintien de l’ordre 219, sise à Sidi Belgacem, le chef de la sûreté a précisé que les quantités de comprimés de psychotropes, saisis durant les deux premiers mois de 2021 sont "quasiment équivalentes" à celles de l’exercice 2020.

Cette "hausse des saisies" s’inscrit, dit-il, dans le cadre de la stratégie adoptée par la sûreté nationale en matière de lutte contre toute forme de criminalité, notamment le trafic de drogue au niveau de la bande frontalière, justifiant cela également par le "renforcement de la présence des policiers sur le terrain ainsi que l'encouragement des initiatives".

Selon la même source, d urant les deux derniers mois, les services de la police sont parvenus à saisir près de 32 kg de kif traité contre 66,173 kg en 2020.

Qualifiant le bilan 2020 de "positif", la même source a déclaré que "les services de la police ont multiplié les opérations de lutte contre toutes les formes de la criminalité qui portent préjudice à la quiétude des citoyens et à leurs biens".

Selon le commissaire Bouzid Smati, chargé du service de la police judiciaire, 96,32% des affaires traitées en 2020 ont été résolues. Un total de 4251 affaires, impliquant 5.148 individus dont 1.215 ont été placés sous mandats de dépôt ont été également traitées durant l’exercice précédent, a-t-on fait savoir.

Il a indiqué en outre que durant cette même période, 32 affaires liées à l’immigration clandestine et 5 affaires liées au trafic de mercure blanc ont été traitées.

La même source a fait état par ailleurs de 32 affaires de contrebande traitées, concernant entre autres le corail, les pierres précieuses, le carburant et les produits de large consommation, en sus de 43 autres liées aux produits pyrotechniques et 123 affaires de cybercriminalité.

En matière de prévention routière, les services de sécurité ont relevé une baisse du nombre d’accidents de la circulation durant l’exercice 2020, durant lequel 46 accidents on t été déplorés contre 73 en 2019, en sus de 170 atteintes à l’environnement en 2020 contre 147 enregistrées en 2019.

Le commissaire Labib Zeghlib a, par ailleurs, passé en revue les infractions liées à l’environnement et à l’urbanisme faisant état d’une hausse des atteintes dans ce domaine, signalant que 275 infractions liées à la construction sans permis de construire ont été relevées en 2019 contre 392 en 2020.

Lors de cette conférence de presse, un bilan des activités de la police des frontières (PAF) et celui de la police générale dont les éléments ont été déployés à travers l’ensemble des 24 communes de la wilaya, dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus, a été passé en revue.

Des attestations d’encouragement ont été, d’autre part, remis aux responsables de la police de daïra d’El Kala et Boutheldja qui se sont distingués par leurs résultats encourageants en matière de lutte contre la criminalité durant l’exercice précédent.

Des cadeaux symboliques ont été aussi remis aux correspondantes de la presse locale, à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de la femme, coïncidant avec le 8 mars de chaque année.