L’importance de lancer des investissements dans le domaine du compostage (processus de transformation des déchets organiques en engrais naturel) a été soulignée, dimanche à Constantine, en clôture de la première édition des journées de sensibilisation sur "la promotion de la culture environnementale dans la communauté et l’utilisation des déchets ménagers pour atteindre les objectifs de développement durable".

Les participants à une conférence scientifique sur les dangers de la pollution et les techniques modernes de mobilisation et de sensibilisation sur le tri et le recyclage des déchets ménagers, organisée au terme de cette manifestation à l’Ecole nationale supérieure de biotechnologie (ENSB), ont appelé à la valorisation du domaine du compostage à travers l’encouragement de la création d’activités économique liées à cette activité.

"Le compostage est un processus biologique permettant la réduction du volume des déchets dirigés vers les décharges publiques ou les CET pour un environnement sain", a expliqué Malika Boutaoui, présidente de l’association nationale pour la promotion de la culture environnementale et des énergies renouvelables, organisatrice de l’évènement, qui a appelé à ‘’l’implication de l’université pour le développement de cette activité bénéfique au triple plans sanitaire, environnemental et économique". L’investissement dans le compostage devra "consolider’’ l’orientation de l’Algérie pour une agriculture bio avec des engrais naturels, moins coûteux et bénéfiques pour l’environnement, a encore souligné la même responsable, estimant que la création d’activités dans ce domaine permettra également l’absorption du chômage chez les jeunes notamment.

La même responsable, estimant que la préservation de l’environnement est une "affaire de société", a indiqué que son association œuvre à travers ce genre de manifestation à généraliser à travers tout le territoire national ''la culture de l’environnement pour un cadre de vie meilleur'.

Lancées vendredi dernier, les premières journées de sensibilisation sur "la promotion de la culture environnementale dans la communauté et l’utilisation des déchets ménagers pour atteindre les objectifs de développement durable’’, ont été marquées par l’organisation d’une série d’activités de terrain au profit des plus petits notamment, considérés comme ‘’l’âme’’ de la stratégie nationale de promotion environnementale pour un développement durable, a souligné Mme. Boutaoui. Des opérations de nettoiement, de reboisement et des ateliers de sensibilisation sur l’importance du tri et la valorisation des déchets ménagers et autres formations et apprentissages sur la transformation des déchets organiques en engrais naturels ont été organisés au titre de cette manifestation à la circonscription administrative Ali Mendjeli et à la forêt El Baâraouia (El Khroub).

Inscrites dans le cadre du programme de l’association pour "réussir le projet national de tri et de valorisation des déchets ménagers lancé avec le concours du secteur de l’environnement’’, les premières journées de sensibilisation sur la promotion de la culture environnementale dans la communauté ont été organisées en collaboration avec la direction locale de l’environnement, l’Agence nationale des déchets (AND), la Conservation locale des forêts et l’Ecole nationale supérieure de biotechnologie (ENSB).