Une enveloppe financière de 140 millions de dinars a été allouée au titre de l’exercice 2021 pour l’entretien des écoles primaires dans plusieurs communes de la wilaya de M’sila, ont annoncé lundi les services de la wilaya.

Puisé du Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales, ce montant permettra l’entretien de plus de 300 écoles, a précisé la même source, ajoutant que l’opération d’entretien des écoles primaires se poursuivra pour toucher l’ensemble de ces établissements à travers la wilaya.

La wilaya de M’sila vise à travers les opérations d’entretien des écoles du cycle primaire à améliorer les conditions de scolarité des élèves notamment ceux des zones d’ombre, ont indiqué les mêmes services. Composé de 690 écoles primaires, le parc des établissements scolaires de la wilaya de M’sila fait l’objet de plusieurs opérations de réhabilitation dont la réalisation de 40 cantines scolaires et de nouvelles classes et la mise en place du transport scolaire, ont conclu les services de la wilaya.