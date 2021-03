Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a été reçu dimanche à Lomé par le président de la République du Togo, Faure Gnassingbé, la rencontre ayant porté sur les perspectives de coopération bilatérale et la consécration de la concertation sur les questions régionales, notamment la situation en Libye et au Mali.

"J'ai été longuement reçu aujourd'hui par M. Faure Gnassingbé, président de la République du Togo amie. Nous avons abordé les perspectives de renforcement des relations bilatérales et la consécration de la concertation et de la coordination sur les questions régionales, notamment la situation en Libye, au Mali et au Sahel, au mieux des aspirations des peuples de la région à la paix et au développement", a tweeté M. Boukadoum