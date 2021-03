"La Société des eaux et de l'assainissement d'Alger procèdera pour une durée de 9 heures, ce mardi 9 mars de 17h jusqu'à mercredi 10 mars à 2h du Matin à des travaux de maintenance sur ses ouvrages de stockages", a précisé la même source.

Ces travaux, localisés dans la commune d'Alger-centre, engendreront une perturbation de l'alimentation en eau potable, qui impactera en partie les communes d'Alger-centre, de Bab El Oued, de la Casbah, de Bologhine ainsi que la totalité de la commune de Oued Korich. La société a précisé que la remise en service de l'alimentation en eau potable se fera progressivement durant la journée de mercredi. Par ailleurs, la SEAAL a recommandé à ses clients de vérifier la fermeture des robinets afin d'éviter une éventuelle inondation au moment du rétablissement de la distribution de l'eau et de les laisser couler à faible déb it pour chasser l'air qui pourrait se trouver dans les conduites.

Elle a également mis à leur disposition, pour toute information, le numéro de son centre d'accueil téléphonique opérationnel, le 1594, accessible 7j/7 et 24h/24.